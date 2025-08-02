تحذير أممي: وفيات غير مسبوقة لأطفال غزة وسوء التغذية يهدد الآلاف

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، من أن أطفال قطاع غزة يموتون بمعدل "غير مسبوق" وسط المجاعة وتدهور الأوضاع نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال نائب المدير التنفيذي لليونيسف تيد شيبان، في إحاطة إعلامية حول رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط إن أطفال غزة يموتون بمعدل "غير مسبوق"، وعلامات المعاناة العميقة والجوع واضحة على وجوههم.

وأخيراً، زار شيبان، كلاً من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية. وأضاف: "نحن على مفترق طرق، والخيارات المتخذة الآن ستحدد ما إذا كان عشرات الآلاف من الأطفال سيعيشون أو سيموتون".

وبعد زيارته الرابعة لغزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، قال المسؤول الأممي: "تشاهدون الصور في الأخبار، وتعرفون ما حدث، لكن الأمر أصعب بكثير عندما تكونون هناك، فعلامات المعاناة العميقة والجوع واضحة على وجوه العائلات والأطفال". وأكد شيبان أن "أكثر من 18 ألف طفل قُتلوا في غزة منذ بداية الحرب".

وأردف: "تواجه غزة الآن خطراً داهماً يتمثل بالمجاعة، واحد من كل 3 أشخاص في غزة يقضي أياماً دون طعام، وقد تجاوز مؤشر سوء التغذية عتبة المجاعة، حيث تجاوز معدل سوء التغذية الحاد العالمي الآن 16.5 بالمائة". وتابع شيبان: "اليوم، أكثر من 320 ألف طفل صغير معرض لخطر سوء التغذية الحاد".

وشدد على أن ما يحدث على الأرض بغزة "غير إنساني"، وما يحتاجه الأطفال من جميع الفئات وقف إطلاق نار مستدام ومسار سياسي للمضي قُدماً.

واختتم شيبان، بالتشديد على "ضرورة إدخال حوالى 500 شاحنة يومياً على الأقل للقطاع عبر جميع الطرق، وهذا يشمل المساعدات الإنسانية والتجارية".

وتزداد حدّة الجوع في قطاع غزة، فيما تعجز المنظمات الدولية عن إيجاد آلية لإدخال المساعدات والأدوية والمكملات الغذائية للأطفال المجوَّعين، نتيجة السياسات الإسرائيلية المفروضة، الأمر الذي يهدّد حياة الآلاف الذين يفتقرون إلى التغذية السليمة. وتتصاعد التحذيرات من خطورة التجويع المتعمّد في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، ارتفاع ضحايا سياسة التجويع الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 169 حالة وفاة، بينها 93 طفلاً، إثر تسجيل 7 حالات وفاة خلال آخر 24 ساعة.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، بدأت آلية جديدة فرضتها إسرائيل التي تغلق معابر قطاع غزة بالتعاون مع الولايات المتحدة لتوزيع المساعدات الغذائية، وذلك عبر ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" في 4 مراكز توزيع في جنوب القطاع ووسطه.

المصدر / فلسطين أون لاين