مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية في قرية كيسان

أقام مستوطنون، اليوم السبت، بؤرة استيطانية جديدة في منطقة دير علا شرق محافظة بيت لحم، قرب قرية كيسان.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين نصبوا عددا من الخيام في الموقع ذاته الذي شهد قبل أسبوعين تهجير أكثر من 15 عائلة فلسطينية، بعد أن استولى المستوطنون على ألواح الألمنيوم التي كانت تُستخدم كسقوف لمنازل الأهالي، إضافة إلى خلايا الطاقة الشمسية، كما أحرقوا ما تبقى من مقتنيات العائلات المهجّرة.

وأوضحت المصادر أن هذه البؤرة تُعد الثامنة التي تُقام في محيط كيسان خلال الشهرين الماضيين، ما يشير إلى تصاعد وتيرة الاستعمار والاستيلاء على أراضي المواطنين في المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني، في ظل غياب أي رقابة دولية فعّالة أو مساءلة.

وتشهد قرية كيسان ومحيطها اعتداءات متكررة من المستعمرين، وسط انتشار للبؤر الاستعمارية التي تشكل طوقا خانقا على القرية وتقيّد حركة السكان، وتهدد مصادر رزقهم وأمنهم.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد أقام المستوطنون خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري ، 23 بؤرة استيطانية جديدة في أراضي الضفة الغربية المحتلة، أدّت مع إجراءات الاحتلال إلى تهجير ثلاثة تجمعات فلسطينية، تتكون من 65 عائلة يبلغ عدد أفرادها 533 شخصاً، لتضاف إلى 29 تجمعاً بدوياً فلسطينياً تتكون من 266 عائلة وتشمل 1517 فرداً، هُجرت من أماكن بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2023".

المصدر / فلسطين أون لاين