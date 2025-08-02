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الصحة: 98 شهيدًا و1,079 إصابة وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

02 اغسطس 2025 . الساعة 14:41 بتوقيت القدس
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الصحة: 98 شهيدًا و1,079 إصابة وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 98 شهيدًا منهم 15 شهيدًا جرى انتشالهم و1,079 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، أنَّ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 39 شهيدًا و849 إصابة،
ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,422 شهيدًا وأكثر من 10,067 إصابة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9,246 شهيدًا و36,681 إصابة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60,430 شهيدًا و148,722 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، وفقًا للتقرير الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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