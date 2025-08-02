فيدان وقيادة حماس يبحثان جهود وقف إطلاق النار والإغاثة لغزة

اجتمع وفد قيادة حركة حماس برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة، مع وزير الخارجية التركي هكان فيدان، في مدينة اسطنبول مساء أمس الجمعة، وبحث الجانبان آخر التطورات السياسية وجهود وقف جرائم الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا، وخاصة جريمة التجويع ضمن العدوان المتواصل على قطاع غزة، ومحاولات التهجير في غزة والضفة، والاستيطان ومصادرة الأراضي وتهويد القدس.

واستعرض درويش ما يقوم به الاحتلال المجرم في غزة من تطهير عرقي وجريمة التجويع ومنع الغذاء والدواء وكل سبل الحياة ضمن جريمة الإبادة الجماعية.

وأكد استعداد الحركة للعودة للمفاوضات فور انتهاء الأزمة الإنسانية وإدخال المساعدات بشكل كافٍ لأهلنا في غزة.

وقال درويش إن المقاومة الفلسطينية مستمرة ومتمسكة بالدفاع عن حقوق شعبنا في الحرية والكرامة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ومن جهته، أكد فيدان استمرار تركيا في جهود وقف العدوان الصهيوني، وإيصال المساعدات بشكل عاجل وفعال، ودعم القضية الفلسطينية بأقوى الأشكال.

وقال فيدان :" إن غزة تشهد جريمة إبادة جماعية يندى لها جبين العالم".

وشدد على رفضه القاطع لخطوات إسرائيل الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من غزة وضم الضفة الغربية.

وقال :" إن "إسرائيل" تهدف من خلال إطالة مفاوضات وقف إطلاق النار إلى كسر مقاومة الفلسطينيين في غزة وإرغامهم على ترك ديارهم.

المصدر / فلسطين أون لاين