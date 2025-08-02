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"الوقت ينفد".. هجوم سيبراني يضرب مواقع رياضية "إسرائيلية" برسالةٍ من غزَّة

02 اغسطس 2025 . الساعة 11:26 بتوقيت القدس
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"الوقت ينفد".. هجوم سيبراني يضرب مواقع رياضية "إسرائيلية" برسالةٍ من غزَّة

تعرضت مواقع رياضية "إسرائيلية" معروفة لهجوم سيبراني واسع مصدره قطاع غزة، وفقًا لما أوردته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم السبت.

وقالت "يسرائيل هيوم"، إنَّ بعض المواقع "الإسرائيلية" توقفت إثر الهجوم السيبراني وأخرى نشرت فيها رسائل سياسية.

وتصدّرت الشاشة عبارة "الوقت ينفد" باللغة العبرية، إلى جانب ساعة رملية مرسومة، بينما عُرضت رسالة باللغة العربية، تضمنت إعلانًا عن استمرار المقاومة وصمودها، مؤكدة أن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين لن تمر دون رد، وأن هذا الرد سيكون بالمقاومة والسلاح والثبات حتى النهاية.

ووفقًا لـ مراسل صحيفة إسرائيل اليوم، فقد تم إغلاق بعض المواقع بشكل كامل وأصبحت غير متاحة للمتصفحين، في حين تعرض مواقع أخرى صفحات بيضاء فارغة من المحتوى.

ومع ذلك، لا تزال هناك مواقع تعرض رسائل القراصنة، ولم تتمكن فرق التكنولوجيا حتى الآن من إزالتها.

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وبحسب التقديرات الأولية، فإن القراصنة الذين نفذوا الهجوم يعملون ضمن إطار منظم تابع للمقاومة الفلسطينية، مستهدفين القطاع الرياضي كقناة غير متوقعة لنقل رسالة سياسية مباشرة من قلب فلسطين المحتلة، في إطار الحرب النفسية المستمرة التي تخوضها المقاومة ضد الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #هجوم سيبراني #طوفان الأقصى

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