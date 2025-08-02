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المكتب الحكومي: الاحتلال يُكرِّس الفوضى الأمنيَّة بشكل منهجي لسرقة أي شاحنة مساعدات تدخل إلى غزَّة

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المكتب الحكومي: الاحتلال يُكرِّس الفوضى الأمنيَّة بشكل منهجي لسرقة أي شاحنة مساعدات تدخل إلى غزَّة

02 اغسطس 2025 . الساعة 11:07 بتوقيت القدس
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المكتب الحكومي: الاحتلال يُكرِّس الفوضى الأمنيَّة بشكل منهجي لسرقة أي شاحنة مساعدات تدخل إلى غزَّة

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إنَّ ما دخل إلى قطاع غزة أمس الجمعة 73 شاحنة مساعدات إنسانية فقط، تعرضت غالبيتها للنهب والسرقة نتيجة حالة الفوضى الأمنية التي يُكرّسها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل منهجي ومتعمد، ضمن ما بات يُعرف بسياسة "هندسة الفوضى والتجويع".

وأكد المكتب الحكومي في بيان صحفي، اليوم السبت، أن الاحتياجات الفعلية اليومية لقطاع غزة لا تقل عن 600 شاحنة من المواد الإغاثية والوقود لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة للقطاعات الصحية، والخدماتية، والغذائية، في ظل الانهيار الكامل للبنية التحتية بسبب حرب الإبادة الجماعية.

وأدان بأشد العبارات استمرار جريمة التجويع وإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، محمّلًا الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المنخرطة معه في جريمة الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية.

ودعا المكتب الحكومي إلى فتح المعابر فوراً، وإدخال المساعدات وحليب الأطفال بكميات كافية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #سرقة شاحنات المساعدات

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