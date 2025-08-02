إصابة شاب برصاص الاحتلال في شمال القدس المُحتلَّة

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب (21 عاما) بالرصاص الحي بالقدم، عقب إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال في بيت دقو.

وقالت مصادر محلية، إنَّ مواجهات اندلعت وسط البلدة، بعد اقتحام الآليات الإسرائيلية وإطلاق الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

وفي بلدة دير جرير، أصيب شاب آخر برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت وسط البلدة.

وأشار التلفزيون الرسمي إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة واقتحم مدخل البلدة، ما أسفر عن اندلاع مواجهات مع الشبان.

وبموازاة حرب الإبادة، قتل الاحتلال والمستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1011 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وترتكب "إسرائيل" إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت نحو 208 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر / وكالات