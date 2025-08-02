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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 2 أغسطس 2025

02 اغسطس 2025 . الساعة 09:08 بتوقيت القدس
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 تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 2 أغسطس 2025

لا يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم السبت 2 أغسطس 2025، تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تستمر الأجواء صيفية عادية صافية إلى غائمة جزئياً خلال ساعات النهار وحارة نسبياً إلى حارة، ولطيفة تميل قليلاً للبرودة خلال ساعات المساء والليل، وتظهر سحب منخفضة.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

الأجواء نهاراً: حارة نسبياً إلى حارة.

الأجواء ليلًا: لطيفة وتميل البرودة.

الرياح: خفيفة.

والله تعالى أعلى وأعلم

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طقس فلسطين #الحرب على غزة #الحالة الجوية

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