في يومها الـ 666.. آخر تطوُّرات حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 666 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي، وفق وزارة الصحة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 على قطاع غزة إلى 60 ألفًا و 332 شهيدًا بالإضافة إلى 147 ألفًا و 643 جرحى بإصابات متفاوتة.

وأفادت وزارة الصحة بأن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 (خرق الاحتلال للتهدئة) بلغت 9163 شهيدًا إلى جانب 35602 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينها طفلان. وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الضحايا الذين قضوا جراء الجوع ونقص الغذاء والدواء إلى 162 شهيدًا، من بينهم 92 طفلًا، وفق ما جاء في التحديث اليومي الصادر عن الوزارة.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ارتقى 3 شهداء جراء إلقاء الاحتلال قنبلة من مسيرة إسرائيلية على خيام النازحين بالقرب من مفترق الصناعة شمالي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء الشهيد أحمد علي حسن الداية (35 عامًا) بقصف الاحتلال على منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وارتقت شهيدتان جراء قصف الاحتلال خيمة على بوابة سجن أصداء شمال غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وواصل الاحتلال عملية نسف المباني السكنية في محيط حي الأمل شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار صوب منتظري المساعدات شمال غربي رفح بقطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين