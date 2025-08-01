القسام تبث مشاهد تفجّير آليات الاحتلال ودك تحشّداته في خانيونس

غزة/ فلسطين أون لاين

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، عمليات استهداف مباشرة لآليات وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محيط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأظهرت مشاهد القسام، تفجير ثلاث عبوات أرضية شديدة الانفجار داخل أحد محاضن الآليات الإسرائيلية في منطقة "البطن السمين" جنوب غرب خان يونس، ما أدى إلى تدمير عدد منها وإيقاع إصابات محققة في صفوف القوات المتقدمة.

كما أظهرت المقاطع التي نشرتها الكتائب عمليات قصف مكثف لمواقع وتجمعات قوات الاحتلال في عدة محاور توغل داخل المدينة، باستخدام الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون.