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83 شهيدًا خلال 24 ساعة... وحصيلة جديدة لضحايا "كمائن المساعدات" بغزَّة

01 اغسطس 2025 . الساعة 16:33 بتوقيت القدس
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83 شهيدًا خلال 24 ساعة... وحصيلة جديدة لضحايا "كمائن المساعدات" بغزَّة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الجمعة، وصول 83 شهيدًا (منهم شهيد انتشال) و 554 إصابة، إلى مشافي القطاع جراء استمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الإحصائي اليومي لشهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي، إنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي، وفق وزارة الصحة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 على قطاع غزة إلى 60 ألفًا و 332 شهيدًا بالإضافة إلى 147 ألفًا و 643 جرحى بإصابات متفاوتة.

وأفادت "الصحة" بأن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 (خرق الاحتلال للتهدئة) بلغت 9163 شهيدًا إلى جانب 35602 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 53 شهيداً وأكثر من 400 إصابة وصلوا مشافي قطاع غزة، من شهداء المساعدات، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما ارتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 1383 شهيدًا وأكثر من 9218 إصابة.

وبعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي مدعومة إسرائيليا وأمريكيا ومرفوضة من الأمم المتحدة.

ومنذ ذلك التاريخ، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

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#قطاع غزة #غزة

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