عبد القادر: صمت أمريكا وتواطؤ أوروبا يمنحان الاحتلال الغطاء لاستمرار الإبادة في غزة

غزة- واشنطن/ علي البطة:

أكد الخبير في الشؤون الأميركية ماهر عبد القادر أن مواقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تنبع من ازدواجية أخلاقية واضحة، تتجلى في التواطؤ والصمت والتغاضي عن المجازر والمجاعة.

ويعتبر عبد القادر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نموذج فج لهذا التحيز، إذ يدعي السعي للسلام، بينما يقدم غطاء كاملا لحكومة الاحتلال المتطرفة، ويدعم علنا سياساتها التوسعية والدموية في غزة.

يصف ترامب بأنه شخصية متقلبة وغير صادقة، يقف فعليا إلى جانب نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، ويتواطأ معهم في مشروع تصفية القضية الفلسطينية من خلال الحصار والقتل والتجويع.

يشير إلى أن ترامب تجاهل المجاعة في غزة في البداية، وسخر من الفلسطينيين بزعم أنهم لا يعرفون كيف يتغذون، قبل أن يعترف متأخرا بوجود أزمة إنسانية يجب تصحيحها.

ويؤكد عبد القادر لصحيفة "فلسطين" أن مجرد اعتراف ترامب بالمجاعة لا يعني شيئا، ما لم يتبعه موقف واضح يدعو علنا إلى وقف المجازر وتجويع المدنيين، بكلمة واحدة قادرة على التأثير.

ويرى أن ترامب منح إسرائيل الضوء الأخضر لاحتلال غزة وتدميرها وتهجير سكانها، وهو بذلك شريك مباشر في كل ما يحدث، لا يمكن فصله عن آلة الحرب الإسرائيلية.

أما الاتحاد الأوروبي، فيصفه عبد القادر بأنه يقف في موقع المتفرج المتردد، متهما إياه بالتواطؤ عبر صمته ودعمه غير المباشر للآلة العسكرية الإسرائيلية.

ويستشهد بتصريحات للنائبة الأوروبية لين وليند، التي أكدت أن أوروبا شريكة في الإبادة، ودعت إلى وقف الدعم العسكري والتقني والبحثي لإسرائيل فورا.

ويوضح عبد القادر أن ٧٠٪ من دخل المؤسسات البحثية والجامعية الإسرائيلية يأتي من أوروبا، ما يجعل هذه الشراكات أداة ضغط حقيقية لو ووظفت لوقف العدوان.

وعلى الجانب العربي، يؤكد أن العالم العربي لم يجد آذانا صاغية في الغرب منذ نكبة ١٩٤٨، لكن حين يتحدث الغربيون أنفسهم ضد إسرائيل، تجد كلماتهم صدى ومصداقية وتأثيرا في الرأي العام.

ويشير إلى أن المظاهرات في المدن الأوروبية والأميركية الداعمة لغزة بدأت تغير مشهد الإعلام الغربي، حيث اتسعت التغطية وظهرت لهجة جديدة تنتقد الاحتلال وتفضح جرائمه.

لكن رغم هذا الزخم الشعبي، لا تزال الحكومات الغربية عاجزة عن تحويله إلى مواقف سياسية حاسمة، ما يثير تساؤلات حول ازدواجية المعايير.

ويسأل عبد القادر لماذا تصر دول أوروبا على الحياد الظاهري بينما تمنح إسرائيل مجالا للمناورة وتغض الطرف عن الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين؟

وينتقد التردد الأوروبي في اتخاذ خطوات عملية، مثل فرض عقوبات على حكومة الاحتلال، ووقف تصدير الأسلحة ومنع وصول التكنولوجيا إلى مؤسساتها الأمنية والعلمية.

يشدد على أن صدقية العواصم الغربية مرهونة بانتقالها من الأقوال إلى الأفعال، لأن إسرائيل لن تتراجع إلا تحت ضغط اقتصادي وسياسي مباشر.

ويشير إلى أن بعض النواب الأميركيين بدأوا يصفون الوضع في غزة بالكارثي، وينتقدون عجز المنظومة الإنسانية، في مؤشر على تحول بطيء لكنه واعد داخل المؤسسة الأميركية.

ويشدد عبد القادر على أن هذه التحولات، رغم أهميتها، لا تزال بحاجة إلى وقت وتراكم، وأن الأمل معقود على استمرار الضغط الشعبي الغربي حتى تتحول المواقف إلى نتائج ملموسة توقف المجاعة والمجازر.

المصدر / فلسطين أون لاين