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وزارة التربية والتعليم بغزة تعلن عن آلية تسجيل طلبة الثانوية العامة 2024.. طالع التفاصيل

01 اغسطس 2025 . الساعة 13:07 بتوقيت القدس
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وزارة التربية والتعليم بغزة تعلن عن آلية تسجيل طلبة الثانوية العامة 2024.. طالع التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة عن بدء عملية تسجيل الطلبة النظاميين من مواليد عام 2006، الذين يدرسون في الصف الحادي عشر خلال العام الدراسي 2022/2023 والصف الثاني عشر خلال العام الدراسي 2023/2024، وذلك للتقدم لامتحان الثانوية العامة للعام 2024 "الدورة الأولى".

تبدأ عملية التسجيل وتحديث البيانات إلكترونياً اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 2/8/2025 وتستمر حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 5/8/2025.

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آلية التسجيل للطلبة الجدد وتحديث البيانات للمسجلين سابقاً:

 - الوصول إلى الموقع الإلكتروني: يجب على الطالب الدخول إلى الرابط التالي، اضغط هنا

 - إدخال بيانات الدخول:

   - اسم المستخدم: gazap1

 - كلمة المرور: gaza1234

- إدخال النص في المكان المخصص: يتم إدخال كود التحقق (الكابتشا) الذي يتغير في كل مرة.

- الضغط على زر "تسجيل الدخول".

- اختيار التسجيل: بعد الدخول، تظهر شاشة تسجيل الطلاب، حيث يجب على الطالب اختيار "تسجيل طلاب غزة الدورة الأولى".

- تعبئة البيانات: تظهر شاشة بيانات الطالب، وعلى الطالب تعبئة الحقول المطلوبة بدقة:

- الاسم الرباعي، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، مكان الميلاد، الجنس، الجنسية، الفرع، التخصص.

- يجب الانتباه إلى ضرورة تحديث بيانات المحافظة والعنوان ورقم الهاتف والاسم باللغة الإنجليزية كما هو موضح في الشاشة.

- الاسم باللغة الإنجليزية: يمكن اختصار الحرف الأول من الاسم الثاني والثالث والحرف الأول من الاسم الثالث ثم نقطة، على سبيل المثال: (A. Ahmad M.).

- تعديل البيانات: في حال كان الفرع صناعي أو اقتصاد منزلي، يجب تحديد التخصص.

- الموافقة على الشروط: بعد مراجعة البيانات، يجب الضغط على "أوافق على صحة البيانات والتسجيل".

- تأكيد التسجيل: بعد إتمام العملية بنجاح، ستظهر رسالة "تمت العملية بنجاح".

ملاحظات هامة:

 - لا يستطيع الطلبة الذين سجلوا مسبقاً في الدورات السابقة التسجيل مرة أخرى، بل يتوجب عليهم فقط تحديث بياناتهم.

- التسجيل وتحديث البيانات يعتبر خطوة أولى للتقدم للامتحان الإلكتروني الذي سيعقد لاحقاً.

- البيانات التي يتم تحديثها بعد التسجيل ستكون نهائية ومعتمدة، ولا يمكن تعديلها.

 - بخصوص طباعة بطاقة الجلوس، فإنه سيتم الإعلان عن ذلك لاحقاً.

 - في حال واجهت الطالب أي صعوبة في التسجيل، أو لم تظهر بياناته، يمكنه التواصل مع الدعم الفني عبر الأيقونة الخاصة بالدعم الفني داخل الموقع الإلكتروني.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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