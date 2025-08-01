حماس: حرق المستوطنين مركبة المُتضامنين الأجانب في الخليل استمرارٌ في النهج الإجرامي

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد الحكيم حنيني، إن قيام المستوطنين بحرق مركبة تعود لمتضامنين أجانب في مسافر يطا جنوب الخليل، هو استمرار في النهج الإجرامي والهمجي لهذه القطعان الإرهابية.

وأكد حنيني في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن ما حدث اعتداء لا يستهدف شعبنا وقضيتنا فقط، بل يوجه رسالة عدوانية لكل أحرار العالم الداعمين لنا، في محاولة لتخويفهم ومنعهم من فضح جرائم الاحتلال.

وشدد على أن الهجمات المتكررة على منازل وممتلكات المواطنين، كما حصل في خربة سوسيا بالخليل وقرية جالود ومنطقة العقبة في بلدة قبلان وسهل أوصرين جنوب نابلس وغيرها من المناطق، تعكس حملة منظمة هدفها فرض واقع استيطاني بالقوة على حساب الوجود الفلسطيني.

وأضاف، أنه "ما كان للمستوطنين أن يتمادوا لولا الحماية المباشرة التي توفرها قوات الاحتلال، فهذه الاعتداءات تمثل الموقف الرسمي للاحتلال الفاشي وليست أعمالاً فردية أو عشوائية".

وأوضح حنيني، أنّ شعبنا لن يتراجع عن حماية أرضه وكرامته، وسيواجه هذا التصعيد الممنهج بكل أدوات المقاومة، فلا أمن لمستوطن سارق، ولا حلم سيتحقق للاحتلال بالضم والتهجير مهما زاد في بطشه وإجرامه.

وطالب المؤسسات الحقوقية والدولية والشعوب الحرة لتصعيد تضامنها مع شعبنا، والوقوف إلى جانب المتضامنين الذين يُستهدفون لمجرد وقوفهم إلى جانب الحق الفلسطيني.

ومساء أمس الخميس، أحرق مستوطنون مركبة لمتضامنين أجانب وأثاث وخزانات للمياه، وهاجموا منازل المواطنين من بينها منزلا تقيم فيه مجموعة من المتضامنين الأجانب في مسافر يطا جنوب الخليل.

وذكر الناشط أسامة مخامرة، أن مجموعة من المستوطنين من مستوطنة "سوسيا" المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا قرية سوسيا وأحرقوا مركبة لمتضامنين أجانب بالإضافة إلى أثاث وخزانات مياه في محيط منزل المواطن ناصر شريتح، بعد أن قاموا برش غاز لم تعرف طبيعته داخل المنزل حيث يتواجد عدد من المتضامنين الأجانب وأفراد عائلة المواطن شريتح.

المصدر / فلسطين أون لاين