عشائر غزَّة: نرفض التَّعامل مع مراكز توزيع المساعدات "الإسرائيلية" الأمريكية المغمَّسة بالدَّم

قال تجمع عشائر غزة، إنَّ المعونات التي تدخل إلى قطاع غزة لم يستفد منها أحد من السكان وسُرقت بترتيب من العدو "الإسرائيلي".

وأوضح التجمع في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنّ مراكز توزيع المساعدات الإسرائيلية الأميركية تقدم لنا مساعدات مغمسة بالدم و"نرفض التعامل معها".

وناشد التجمع، أهل الحرية والضمير الإنساني والمبعوث الأميركي الحضور للوقوف على الواقع المأساوي المرير.

وأضاف، "كل يوم يستشهد نحو 90 فلسطينيا فهل هذا يرضي العالم الحر؟"

وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أن طفلًا من كل 5 أطفال في مدينة غزة وسط القطاع يعاني من سوء التغذية مع تزايد الحالات يوما بعد يوم في ظل الحصار "الإسرائيلي".

وأكدت (أونروا) في تصريحات صحفية، أن معظم الناس في قطاع غزة يفتقرون للغذاء والرعاية الصحية، مشيرة إلى أن ذوي الإعاقة يعانون بسبب محدودية الدعم.

ومن جهته، قال مدير مستشفى الأطفال بمجمع ناصر الطبي، أحمد الفرا، إنَّ ما يدخل من مساعدات إلى القطاع ذر للرماد في العيون ولا يصل لمستحقيه.

وشدد الفرا في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، على ضرورة إدخال حليب الأطفال والمستلزمات الأساسية. وأضاف، "المساعدات يجب أن تصل لمخازن المنظمات الدولية المعروفة بشفافية توزيعها".

وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتغلق "إسرائيل" منذ الثاني من مارس/آذار 2025 جميع المعابر مع قطاع غزة وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، مما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 207 آلاف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.



المصدر / فلسطين أون لاين