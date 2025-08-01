منظمات المجتمع المدني تدعو ويتكوف لزيارة المستشفيات والالتقاء بالأطفال الأيتام بغزَّة

دعت منظمات المجتمع المدني للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، لزيارة المشافي التي عادت للعمل جزئياً بعد تدميرها، والتي تكتظ بالمرضى المجوّعين في وقت تعاني فيه نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الصحية والكوادر الطبية والفنية.

وقالت المنظمات في رسالةٍ لـ"ويتكوف"، اليوم الجمعة، إنَّ "زيارة محطات الصرف الصحي وآبار المياه التي لا يسمح الاحتلال بتشغيلها في ظل تعمده بانتهاج سياسة نشر الأمراض والأوبئة وكذلك التعطيش في سابقة تاريخية لم يجرؤ على فعلها حتى البرابرة والنازيون".

ودعته للالتقاء بخمسة آلاف طفل مبتوري الأطراف بفعل القنابل والصواريخ التي تقدمها إدارته للاحتلال الإسرائيلي وعشرات آلاف الأيتام والنسوة الأرامل.

وأكدت، أنَّ هذه زيارة مرفوضة طالما كان هدفها فقط محاولة تحسين صورة الاحتلال وأخذ لقطة لمحاولة تعديل مزاج الرأي العام الدولي الذي بات يدرك الحقيقة التي طالما حاولتم إخفاءها.

وأضافت، "نحيطه ويتكوف علماً أن 1200 مواطن فلسطيني قتلوا أمام هذه المراكز منذ بدء عملها من الجنود المتمركزين في محيطها".

وشددت المنظمات على أنَّ زيارة ويتكوف يجب أن تتوج بالإعلان عن إغلاق هذه المراكز التي أضحت معسكرات اعتقال واحتجاز وقتل بالجملة، ومن ثم محاسبة مؤسسة غزة الإنسانية التي قدمت صورة مفزعة عن مفهوم الغذاء والمساعدات والإنسانية برمتها.

المصدر / فلسطين أون لاين