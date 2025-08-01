حماس: جاهزون للانخراط الفوري في المفاوضات حال إنهاء الأزمة الإنسانيَّة والمجاعة بغزَّة

قالت حركة المُقاومة الإسلامية "حماس"، إنَّ حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة بلغت حدًّا لا يُحتمل، وأصبحت تشكّل الخطر الأكبر على حياة أكثر من مليوني فلسطيني.

ودعت "حماس" في تصريح صحفي، أمس الخميس، المجتمع الدولي وجميع الجهات ذات الصلة إلى التحرّك الفوري لوقف هذه المجزرة الجماعية التي يرتكبها العدو، وإيصال المواد الغذائية فورًا إلى شعبنا في جميع مناطق قطاع غزة دون قيد أو شرط، وضمان حمايتها.

وأكدت، جاهزيتها للانخراط الفوري في المفاوضات مجدّدًا حال وصول المساعدات إلى مستحقّيها وإنهاء الأزمة الإنسانية والمجاعة في غزة.

وشددت "حماس" على أن استمرار المفاوضات في ظلّ التجويع يفقدها مضمونها وجدواها، لا سيّما بعدما انسحب الاحتلال الصهيوني المجرم من المفاوضات الأسبوع الماضي دون مبرّر، في الوقت الذي كنا فيه على وشك التوصّل إلى اتفاق.

المصدر / فلسطين اون لاين