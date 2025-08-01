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الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات ومداهمات في نابلس وجنين

01 اغسطس 2025 . الساعة 09:53 بتوقيت القدس
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الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات ومداهمات في نابلس وجنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة مداهمات واعتقالات في عدد من محافظات الضفة الغربية، تخللتها تحقيقات ميدانية وممارسات تعسفية بحق المواطنين.

في محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة للاجئين شرقي المدينة، واعتقلت الشاب حمودة خديش أبو إسلام بعد مداهمة منزله. كما اعتقلت في بلدة حوارة جنوب المدينة الأسير المحرر أنس عودة بعد اقتحام منزله، علماً أنه قضى نحو 12 عامًا في سجون الاحتلال، والشاب عمر جاموس من مدينة نابلس اعتقلته قوات الاحتلال على حاجز الحمرا.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب باسل أبو جعب من بلدة قباطية، بعد مداهمة منزله فجرًا.

وفي سياق متصل، أفرجت سلطات الاحتلال مساء الخميس عن تسعة معتقلين من خربة أم الخير شرق يطا في محافظة الخليل، بعد فرض كفالة مالية قدرها 500 شيقل على كل منهم، إلى جانب شروط قمعية تحدّ من حريتهم، أبرزها منع التواصل بينهم رغم أنهم من أقارب من الدرجة الأولى، وإبعادهم عن سياج مستوطنة "كرمائيل" المقامة على أراضيهم بمسافة 100 متر، رغم أن بيوتهم ملاصقة للسياج.

ويُذكر أن المعتقلين التسعة كانوا قد اعتقلوا عقب استشهاد الشاب عودة الهذالين برصاص مستوطن إسرائيلي في الخربة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
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