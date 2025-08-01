سلوفينيا أول دولة أوروبية تحظر تجارة الأسلحة مع "إسرائيل"

فرضت سلوفينيا أمس الخميس حظرا على صادرات وواردات وعبور الأسلحة إلى"إسرائيل"، بعد أسبوعين من إعلانها وزيرين إسرائيليين شخصين غير مرغوب فيهما.

وأعلنت سلوفينيا حظر استيراد وتصدير ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى "إسرائيل"، لتصبح أول دولة أوروبية تتخذ هذا الإجراء، في خطوة بادر بها رئيس الوزراء روبرت غولوب، احتجاجًا على الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة

وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء القرار خلال جلسة حكومية عقدت في وقت سابق أمس الخميس.

وبموجب القرار الجديد، تُحظر جميع الأسلحة والمعدات العسكرية المرسلة من سلوفينيا إلى الاحتلال، أو المُستوردة منها، أو المنقولة عبر الأراضي السلوفينية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الانتقادات للأزمة الإنسانية في غزة، ونتيجة لعجز الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن "إسرائيل".

وأضاف البيان: "بسبب الخلافات الداخلية والانقسام، فإن الاتحاد الأوروبي غير قادر حاليًا على القيام بهذه المهمة".

وفي وقت سابق الخميس، استدعت وزارة الخارجية السلوفينية السفيرة الإسرائيلية المعتمدة لديها، للاحتجاج على الكارثة الإنسانية الفادحة الناجمة عن تقييد وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة.

ودعت الخارجية السلوفينية، "إسرائيل" إلى الوقف الفوري لقتل وتجويع المدنيين.

وفي أوائل يوليو/ تموز أعلنت حكومة سلوفينيا، منع دخول وزيرَي اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، إلى أراضيها، واعتبرتهما "شخصين غير مرغوب فيهما".

وقالت الحكومة السلوفينية إن القرار جاء على خلفية اتهامهما بالتحريض على العنف المتطرف وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين، بما في ذلك تصريحات وصفت بأنها تدعو للإبادة الجماعية.

وأفادت سلوفينيا بأنها أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذه الخطوة ضد وزراء إسرائيليين، في مؤشر على تصاعد الضغوط الأوروبية على إسرائيل بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين.

يأتي هذا الإجراء بعد وقت قصير من قرار البرلمان السلوفيني، في يونيو الماضي، بالاعتراف رسمياً بدولة فلسطين.

وقالت وزارة الخارجية السلوفينية في بيان رسمي نشر على منصة "إكس" إن "سلوفينيا تعترف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة"، مضيفة أن القرار يشكل "رسالة أمل وسلام"، ومشيرة إلى أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط".

وأشار رئيس الوزراء السلوفيني الليبرالي، روبرت غولوب، إلى أن القرار "رسالة سلام للعالم" ودعا إلى توحيد الجهود الدولية لإحلال السلام في الشرق الأوسط عبر حل الدولتين.

والعام الماضي، طالبت سلوفينيا باستبعاد دولة الاحتلال من المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن 2025"، بسبب عدوانها المستمر على قطاع غزة، واتهمت دولة الاحتلال بتدمير مؤسسات الأمم المتحدة في القطاع بشكل متعمد وعلني.

والأسبوع الماضي، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن "ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام"، واصفا الوضع الإنساني في القطاع بـ"غير المسبوق في مستويات الجوع واليأس".

وعلى الرغم من تكدس شاحنات المساعدات على مداخل غزة، تواصل "إسرائيل" منع دخولها أو التحكم في توزيعها خارج إشراف الأمم المتحدة.

وبدعم أمريكي تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين