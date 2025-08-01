آخر التطوُّرات.. حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 665

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 665 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9,071 شهيدًا 34,853 إصابة. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60,239 شهيدًا و 146,894 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، وفقًا لتقرير الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وقالت منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة، إنَّ الوقت حان لمحاكمة مؤسسة غزة الإنسانية وملاحقتها قضائيًا إزاء دورها الخطير في تسهيل حرب الإبادة على الاحتلال وتسترها خلف مسميات براقة.

وأوضحت المنظمات في بيان لها، أنَّ المؤسسة الأمريكية التي تعمل بغطاء إنساني وإغاثي متورطة بقتل أكثر من ١٥٠٠ فلسطيني من طالبي المساعدات وتوفر غطاء واسعا للاحتلال لمواصلة حرب الإبادة.

وأشارت إلى أنَّ مراكز توزيع الطعام التي أنشأتها المؤسسة في المناطق المصنفة حمراء تحوَّلت لمعسكرات موت واحتجاز يمارس فيها القتل والاعتقال والتنكيل بشكل يومي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة



ارتقى 4 شهداء في قصف الاحتلال مركبة وسط مدينة دير البلح بعد منتصف الليلة.

وأعلن مجمع ناصر الطبي ارتقاء 4 شهداء وإصابة آخرين بقصف مسيرات إسرائيلية خيام نازحين بمنطقة المواصي غربي خان يونس.

وارتقى شهيدان وأُصيب أكثر من 70 آخرين من طالبي المساعدات بنيران الاحتلال قرب "محور موراغ" جنوبي خانيونس.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً قرب مقبرة الشيخ راضون غربي مدينة غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة في محيط شاليه الريحان بالقرب من المجمع الإسلامي في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين