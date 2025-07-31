بالأسماء: الاحتلال يفرج عن 7 أسرى من غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أفرجت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، عن 7 معتقلين من قطاع غزة، عقب اعتقالهم خلال العمليات البرية والعسكرية المستمرة وإخفائهم قسرًا في سجونه ومعسكراته السرية.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن المعتقلين العشرة من سجون الاحتلال، ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة.

ووصفت مصادر طبية، أوضاع المعتقلين المفرج عنهم "بالصعبة"، بسبب الاجراءات التعسفية التي تنفذها ادارة سجون الاحتلال بحقهم، وتعرض عدد منهم لانتهاكات صحية ونفسية. ويجري حالياً تقييم أوضاعهم الطبية في مستشفى الأقصى.

وأفادت مصادر محلية أن المفرج عنهم هم:

محرز سمير محرز تاري (34 عامًا) – من جباليا، كان محتجزًا في سجن تسلمو

أديب كارم أكرم عيد (30 عامًا) – جباليا، سجن تسلمو

ياسين شعبان صبح حلاوة (40 عامًا) – جباليا، سجن تسلمو

نبيل حمدي عبد دلول (58 عامًا) – من حي الزيتون، معتقل في سجن هداريم

خالد مصطفى عبد العزيز أبو ريا (51 عامًا) – من غزة، سجن أبو كبير

محمود عبد الحق محمد علوش (45 عامًا) – جباليا، سجن الجلمة

موسى عبد الحق محمد علوش (43 عامًا) – جباليا، سجن الجلمة