75 شهيدًا من الأسرى منذ بدء الحرب و83 جثمانًا محتجزًا لدى الاحتلال

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، اليوم الخميس، أن عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، ارتفع إلى (75) شهيدًا منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا الرقم يشمل 46 شهيدًا على الأقل من غزة، ممن تم التعرف على هوياتهم فقط.

وأوضحت المؤسسات أن هذه الحصيلة تُعد الأعلى منذ عقود، وتعكس سياسة انتقامية ممنهجة تمارسها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين، وسط ظروف اعتقال قاسية، وتعذيب ممنهج، وإهمال طبي متعمد، وحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.

وبحسب التوثيقات، فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة المعروفة هوياتهم منذ عام 1967 بلغ (312 شهيدًا)، في حين لا يزال الاحتلال يحتجز جثامين 83 منهم، بينهم (72) شهيدًا ارتقوا منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، في مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني.

وأشارت المؤسسات إلى أن عشرات الشهداء من معتقلي غزة لا تزال أماكن دفنهم مجهولة، في ظل استمرار الاحتلال بسياسة الإخفاء القسري، ورفضه تقديم أي معلومات حول مصيرهم أو السماح لجهات محايدة بزيارتهم.

وطالبت مؤسسات الأسرى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء، ووقف جرائم القتل البطيء والإهمال الطبي، والعمل على محاسبة الاحتلال على هذه الجرائم المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين.

ويوم أمس، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن استشهاد المعتقل صايل رجب أبو نصر (60 عاماً) من غزة بتاريخ 21/1/2025، وهو معتقل منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك، الأربعاء، إنّ قضية معتقلي غزة ما تزال تشكّل أبرز القضايا التي عكست مستوى غير مسبوق من الجرائم والفظائع التي مورست بحقّهم، وأبرزها جرائم التّعذيب، والتّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة.

وأوضحت المؤسستان، أنه على مدار الشهور الماضية كانت إفادات وشهادات المعتقلين من غزة الأقسى والأشد من حيث تفاصيل الجرائم المركّبة التي تُمارس بحقّهم بشكل لحظيّ.

وأضافت، "اليوم تضاف قضية الشهيد أبو نصر إلى سجلّ منظومة التوحش الإسرائيلية، التي تعمل على مدار الساعة من خلال سلسلة من الجرائم المنظمة لقتل الأسرى والمعتقلين، لتشكّل هذه الجرائم وجهاً آخر من أوجه الإبادة المستمرة وامتداداً لها".



