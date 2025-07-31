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كتائبُ القسَّام تستهدفُ جنود الاحتلال وآلياته في الشجاعية وشرق خانيونس

31 يوليو 2025 . الساعة 14:16 بتوقيت القدس
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كتائبُ القسَّام تستهدفُ جنود الاحتلال وآلياته في الشجاعية وشرق خانيونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، عن تنفيذها عمليات نوعية اصطادت فبها جنود الاحتلال، وأوفعتهم قتلى وجرحى في مناطق التوغل بقطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، إنها قصفت تجمعًا لجنود وآليات الاحتلال بعدد من قذائف الهاون شرق منطقة القرارة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وفي بلاغ عسكري منفصل، أكدت كتائب القسام أنَّ مجاهديها تمكنوا من قنص جنديين من جيش الاحتلال وإصابتهم إصابة مباشرة قرب مدرسة الناصرة في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة بتاريخ 10-07-2025.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #عمليات القسام #طوفان الأقصى

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