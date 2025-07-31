بدء التسجيل لطلاب الثانوية العامة 2025 من المحافظات الجنوبية في مصر: التوجيهي يعلن عن مواعيد التسجيل في السفارة الفلسطينية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية عن بدء عملية التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2025، للدورة الثانية، وذلك للطلاب والطالبات المتواجدين في جمهورية مصر العربية من المحافظات الجنوبية. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات التسجيل للطلاب الفلسطينيين المقيمين في مصر.

تفاصيل عملية التسجيل (مُصاغة بشكل خبري):

تبدأ عملية التسجيل اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء الموافق 30/7/2025 وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 4/8/2025. سيتم التسجيل في مقر السفارة الفلسطينية القديم في الدقي، وفقًا لجدول زمني محدد لضمان تنظيم العملية وخدمة أكبر عدد من الطلاب.

الجدول الزمني للتسجيل:

* الأربعاء 30/7/2025:

* الجنس: ذكور

* الفرع: العلمي

* الخميس 31/7/2025:

* الجنس: إناث

* الفرع: العلمي

* السبت 2/8/2025:

* الجنس: إناث

* الفرع: الأدبي

* الأحد 3/8/2025:

* الجنس: ذكور

* الفرع: الأدبي

* الاثنين 4/8/2025:

* الجنس: ذكور وإناث

* الفرع: بقية الفروع

ملاحظات هامة للطلاب:

- سيكون وقت التسجيل يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة مساءً.

- يجب حضور الطالب شخصيًا لإتمام عملية التسجيل

المصدر / فلسطين أون لاين