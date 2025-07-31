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مستشفى شهداء الأقصى بغزة: نواجه أوضاعًا صحيَّة وإنسانيَّة بالغة الخطورة

31 يوليو 2025 . الساعة 11:38 بتوقيت القدس
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مستشفى شهداء الأقصى بغزة: نواجه أوضاعًا صحيَّة وإنسانيَّة بالغة الخطورة

قال  مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى، إنه يواجه أوضاعًا صحية وإنسانية بالغة الخطورة في ظل تصاعد أعداد الجرحى والاحتياجات الطبية الطارئة.

وأكد مستشفى شهداء الأقصى في بيان لها، اليوم الخميس، أنَّ أعداد الجرحى بالمئات نتيجة العدوان المستمر، مشيرًا إلى أنَّ قسم الطوارئ غير قادر على استيعاب الأعداد المتزايدة من الإصابات الخطيرة.

وأضاف، أنَّ "أقسام المبيت ممتلئة بالكامل ولا تستطيع استقبال جرحى جدد"، موضحًا أنَّ جميع الأقسام مكتظة بالمرضى بما يفوق القدرة التشغيلية للمستشفى.

وذكر المستشفى، أنَّ العمل توقف داخل غرف العمليات بسبب عدم توفر أسرّة مبيت، حيث ما زال عدد من المرضى داخل غرف العمليات لعدم وجود أماكن لنقلهم.

وأشار إلى نقص شديد جدًا في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.

وحذَّر مستشفى شهداء الأقصى من أن الوضع داخل المستشفى كارثي بكل المقاييس، مُناشدًا الجهات الرسمية والإنسانية والدولية التدخل العاجل لتقديم الدعم اللازم وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية وإنقاذ الأرواح.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #مستشفى شهداء الأقصى #طوفان الأقصى #انهيار المنظومة الطبية

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