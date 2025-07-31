تصاعُد المعارضة الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تجاه مبيعات الأسلحة لـ(إسرائيل)

ترجمة عبد الله الزطمة

صوّت 27 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ الأميركي مساء الأربعاء لمنع بيع بنادق M16 إلى (إسرائيل)، وهو أعلى عدد من الديمقراطيين يؤيدون مثل هذا القرار حتى الآن، مقارنة بـ15 فقط في تصويت مماثل أبريل الماضي. رغم ذلك، فشل القرار بعد تصويت 70 عضوًا معارضًا، معظمهم من الجمهوريين.

وحسب ما نشرت "القناة 12" اليوم الخميس، فقد فشل اقتراح آخر لوقف بيع 5000 قنبلة موجهة للطائرات المقاتلة إلى (إسرائيل)، حيث أيد 24 عضوًا ديمقراطيًا هذا الاقتراح مقابل أغلبية معارضة. وظهر زعيم الأقلية الديمقراطية، تشاك شومر، من بين المعارضين للقرارين، مما يبرز الانقسام داخل الحزب.

وتعكس هذه التصويتات تصاعد المعارضة داخل الحزب الديمقراطي الأميركي لسياسات حكومة نتنياهو، وسط أزمة سياسية متفاقمة في (إسرائيل).

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع حديث لمؤسسة "غالوب" انخفاضًا ملحوظًا في تأييد الأميركيين للعمل العسكري الإسرائيلي في غزة، حيث تراجع التأييد إلى 32%، وهو أدنى مستوى منذ بداية الحرب.

ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع الدعم بين الديمقراطيين (8%) والمستقلين (25%)، في مقابل تأييد قوي من الجمهوريين (71%).

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين