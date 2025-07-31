جدول امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) 2025 في فلسطين الدورة "2" لكافة الفروع

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية عن جدول امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2025، والذي يوضح المواعيد الرسمية لاختبارات جميع الفروع الأكاديمية والمهنية. يُعد هذا الجدول مرجعًا أساسيًا للطلاب والطالبات وأولياء الأمور للتحضير لهذه المرحلة التعليمية الهامة.

تفاصيل جدول الامتحانات:

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم الأربعاء الموافق 13/8/2025، وتستمر حتى يوم الخميس 28/8/2025. ووفقًا للجدول المعلن، تتوزع الامتحانات على الأيام والمواد التالية:



* الأربعاء 13/8/2025:

* الفروع الأكاديمية (الأدبي، العلمي، الشرعي، الريادة والأعمال، الزراعي، الصناعي، الفندقي، الاقتصاد المنزلي): امتحان الرياضيات / الرياضيات 1 (حسب الفرع).

* الخميس 14/8/2025:

* الأدبي: الثقافة العامة.

* العلمي: الرياضيات 2.

* الشرعي: القرآن وعلومه / 1.

* الريادة والأعمال: الإدارة والاقتصاد / 1.

* الزراعي: علم الزراعة (إنتاج حيواني).

* الصناعي: الرسم الصناعي.

* الفندقي: التدبير والاستقبال الفندقي.

* الاقتصاد المنزلي: الرياضيات.

* السبت 16/8/2025:

* جميع الفروع: اللغة الإنجليزية / اللغة الإنجليزية 1 (حسب الفرع).

* الاثنين 18/8/2025:

* الأدبي: اللغة الإنجليزية 2.

* العلمي: الفيزياء.

* الشرعي: القرآن وعلومه / 2.

* الريادة والأعمال: المحاسبة.

* الزراعي: علم الزراعة (إنتاج نباتي).

* الصناعي: الفيزياء.

* الفندقي: إنتاج الطعام وخدمته.

* الاقتصاد المنزلي: اللغة الإنجليزية.

* الثلاثاء 19/8/2025:

* جميع الفروع: اللغة العربية / اللغة العربية 1 (حسب الفرع).

* الأربعاء 20/8/2025:

* الأدبي: اللغة العربية 2.

* العلمي: العلوم الحياتية.

* الشرعي: اللغة العربية 2.

* الريادة والأعمال: المشاريع الصغيرة.

* الزراعي: العلوم الحياتية.

* الصناعي: علم الصناعة.

* الفندقي: اللغة العربية.

* الاقتصاد المنزلي: اللغة العربية.

* الخميس 21/8/2025:

* جميع الفروع: تكنولوجيا المعلومات (حسب الفرع).

* الفروع المهنية: العلوم المهنية الخاصة.

* السبت 23/8/2025:

* جميع الفروع: التربية الدينية (حسب الفرع).

* الاثنين 25/8/2025:

* الأدبي: التاريخ.

* العلمي: الكيمياء.

* الشرعي: الفقه الإسلامي.

* الريادة والأعمال: الإدارة والاقتصاد / 2.

* الزراعي: الكيمياء.

* الصناعي: الكيمياء.

* الفندقي: الكيمياء.

* الاقتصاد المنزلي: الكيمياء.

* الثلاثاء 26/8/2025:

* الأدبي: الجغرافيا.

* الشرعي: الحديث الشريف وعلومه.

* الخميس 28/8/2025:

* الفرع العلمي: اللغة العربية (فقط في حال وجود امتحان لم يجرِ في موعده السابق).

ملاحظات هامة للطلاب:

- تبدأ جلسة الامتحان الساعة التاسعة صباحًا.

- يُعد هذا الجدول نهائيًا للفروع المهنية: الأدبي، الفندقي، والزراعة، والصناعة، والريادة والأعمال، والتجارة، والتكييف والتبريد، واللحام وتشكيل المعادن، والخراطة والتسوية، والبناء والمساحة، والتحديد الفني والديكور، وتجليس السيارات.

- في حال وجود عطلة رسمية في أحد أيام الامتحان، يتم تأجيل الامتحان الذي يصادف هذا اليوم إلى آخر يوم في برنامج الامتحان، أو وفق قرار لجنة الامتحانات العامة.

المصدر / فلسطين أون لاين