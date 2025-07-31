تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 31 يوليو 2025

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الخميس 31 يوليو 2025، انخفاضاً طفيفاً على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء صيفية عادية حارة نهاراً، ولطيفة خلال ساعات المساء والليل، وتنشط الرياح أحياناً ما يزيد من الاحساس بالبرودة قليلاً فوق المناطق المرتفعة، وتظهر سحب منخفضة خاصة صباحاً وليلاً.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

الأجواء نهاراً: حارة.

الأجواء ليلًا: لطيفة.

الرياح: نشطة على فترات.

والله تعالى أعلى وأعلم

المصدر / فلسطين أون لاين