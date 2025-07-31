بالأسماء.. الاحتلال يعتقل مواطنين بالضَّفة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة، طالت ما لا يقل عن 14 مواطنًا، بينهم أسرى محررون ومسنّون وناشطون، وتركزت في محافظات نابلس، الخليل، قلقيلية، وطولكرم.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مالك بلال محسن من بلدة أودلا جنوب المدينة، وعهد سلمان من بلدة قوصين، كما داهمت بناية سكنية في منطقة رفيديا واعتقلت شابين لم تُعرف هويتهما، بالإضافة إلى اعتقال مصطفى القدومي وعز الفقيه من شارع سفيان، والشاب زياد سويلم أبو روحي من البلدة القديمة، كوسيلة للضغط على نجله لتسليم نفسه. وامتدت الاقتحامات إلى اللبن الشرقية ومخيم بلاطة دون تسجيل اعتقالات إضافية.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة واعتقلت الشابين براء فايز شريم ومحمد جمال داود بعد مداهمة منزليهما.

أما في الخليل، فشهدت بلدة بيت أمر اعتقال خمسة مواطنين هم: عوني أحمد العلامي، محمد عوني العلامي، نور خالد اخليل، علي إبراهيم المصري، والأسير المحرر أيمن الديك. كما نفذت قوة عسكرية اقتحامًا واسعًا في خربة أم الخير جنوب المدينة، واعتقلت أربعة من عائلة الهذالين: عمر سليمان الهذالين، جديع شعيب الهذالين، عمر شعيب الهذالين، وعلاء شعيب الهذالين.

وفي طولكرم، اعتُقل الشاب مهند عباس من بلدة قباطية جنوب جنين أثناء تواجده في المدينة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى