القوَّات المُسلَّحة اليمنية تنفِّذ 3 عمليات عسكريَّة نوعيَّة في الأراضي الفلسطينية المُحتلَّة

نفذ سلاحُ الجوّ المسيَّر في القوّات المسلَّحة اليمنيّة ثلاثَ عمليّات عسكريَّة نوعيَّة، استهدفتْ ثلاثةَ أهدافٍ للعدوِّ الإسرائيليِّ، بخمسِ طائراتٍ مسيَّرةٍ.

وأوضحت القوات اليمنية في بيان عسكري، أمس الأربعاء، أنَّ العمليَّة الأولى استهدفتْ هدفًا حسّاسًا في منطقة يافا المحتلَّة، وذلكَ بطائرتين مسيَّرتين، واستهدفت العمليَّة الثانية هدفًا عسكريًّا في منطقة عسقلان المحتلَّة بطائرتين مسيَّرتين، فيما العمليَّة الثالثة استهدفت هدفًا عسكريًّا في منطقةِ النقبِ المحتلَّةِ، وذلكَ بطائرةٍ مسيَّرةٍ".

وأكدت، أنّ العمليّات حقَّقت أهدافَها بنجاحٍ.

وأهاب اليمن قيادةً وشعبًا وجيشًا بكافَّة أبناء الأمَّة العربيَّة والإسلاميَّة، بتأدية واجباتِهم الدينيَّة والأخلاقيَّة والإنسانيَّة تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، والخروج الحاشد خلال الأيّام القادمة، انتصارًا للحق ورفضًا لجريمة الإبادة الجماعيّة المستمرَّة بحقّ إخواننا في قطاع غزَّة، وللضغط من أجل رفع الحصار وإنهاء التجويع والتعطيش بحقّهم.

المصدر / فلسطين أون لاين