مالطا: سنعلن اعترافنا بفلسطين رسميًّا في سبتمبر

أعلنت مالطا أنها ستعترف رسميًا بدولة فلسطين، في سبتمبر/ أيلول المقبل.

جاء ذلك في كلمة للأمين الدائم في وزارة الخارجية المالطية كريستوفر كوتاجار، أمس الأربعاء، خلال مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت عنوان "تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين"، عقد بنيويورك.

وأكد كوتاجار، على أن بلاده تدعم حل الدولتين من أجل إحلال السلام، وأن الاعتراف بفلسطين كدولة يعد خطوة مهمة في هذا الإطار.

وأشار إلى أن مالطا تدعم منذ زمن طويل "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

وأضاف كوتاجار: "بوصفنا أطرافاً مسؤولة، تقع على عاتقنا مهمة نقل مفهوم حل الدولتين من النظري إلى التطبيق".

وأردف: "وبناء عليه، قررت الحكومة المالطية الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل".

وفي وقت سابق، أطلقت 15 دولة غربية بينها فرنسا، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، نشرته الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر / وكالات