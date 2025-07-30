استشهاد الصَّحفي إبراهيم حجَّاج في قصف إسرائيليّ بغزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد اليوم الأربعاء، الصحفي إبراهيم محمود حجاج، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين المأهولة في حي الدرج شرقي مدينة غزة.

ووفقًا لمصادر محلية، وقع القصف بالقرب من مدرسة الزهراء، ما أسفر عن استشهاد الزميل حجاج، الذي كان يعمل مصورًا صحفيًا وأبًا لثلاثة أطفال، إلى جانب سقوط شهداء وإصابات أخرى بين المدنيين.

وباستشهاده يرتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 235 شهيدًا.

كما أعلنت المصادر الطبية استشهاد 22 مواطنًا وإصابة العشرات خلال اليوم، بينهم 15 من طالبي المساعدات، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

من جهتها، اعتبرت نقابة الصحفيين أن استهداف الإعلاميين، بمن فيهم حجاج، هو "سياسة إعدام ميداني ممنهجة تهدف إلى كتم صوت الحقيقة الفلسطينية وترهيب الصحفيين"، وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية الصحفيين ومحاسبة القتلة.

وفي السياق نفسه، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة أنها نفذت 26 مهمة إنسانية خلال 24 ساعة في ظل تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، تضمنت 3 عمليات إنقاذ و21 مهمة إسعاف، إضافة إلى مهمتين أخريين.

وبحسب التقرير اليومي الصادر عن الدفاع المدني، فقد تم انتشال 5 شهداء وإصابتين من منزل لعائلة "الدحدوح" في حي الزيتون، كما تم إنقاذ مصابين من منزل لعائلة "البابا" في منطقة الصبرة عقب استهدافه من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي في محيط المجمع الإسلامي.