104 شهداء خلال 24 ساعة... وحصيلة جديدة لضحايا "كمائن المساعدات" بغزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 60,138 شهيدًا و146,269 إصابة.

وأفادت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن 104 شهداء (من بينهم شهيد جرى انتشاله من تحت الأنقاض) و399 مصابًا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية فقط.

كما أضافت أن عدد شهداء المساعدات الذين قتلوا أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء ارتفع إلى 1,239 شهيدًا، بعد وصول 60 شهيدًا و195 مصابًا إضافيين خلال اليوم الأخير، ضمن ما وصفته الوزارة بـ"شهداء لقمة العيش".

وأشار التقرير إلى 7 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال اليوم الماضي، ليرتفع العدد الكلي لضحايا الجوع إلى 154 حالة وفاة، من بينهم 89 طفلًا، في ظل الحصار الإسرائيلي الذي يمنع دخول الغذاء والدواء.

وبحسب الوزارة، فإن الفترة الممتدة من 18 مارس 2025 حتى اليوم شهدت استشهاد 8,970 فلسطينيًا وإصابة 34,228 آخرين، في تصعيد وصفته المؤسسات الدولية بالكارثي على المستويات الإنسانية والصحية.

وبعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي مدعومة إسرائيليا وأمريكيا ومرفوضة من الأمم المتحدة.

ومنذ ذلك التاريخ، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.