هآرتس: (إسرائيل) تهدِّد بوقف المساعدات الجوِّيَّة حال تصوير دمار غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت جهات دولية بأنها قد تُوقف عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية جوًا إلى قطاع غزة، في حال تم نشر مقاطع مصورة تُظهر حجم الدمار الذي خلّفه العدوان العسكري المتواصل.

وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل وجّهت هذا التحذير إلى القوات الجوية التابعة لعدة دول مشاركة في عمليات الإنزال الجوي، خلال الأسبوع الأخير من يوليو الجاري.

وطلبت سلطات الاحتلال بشكل واضح عدم السماح للصحفيين أو المرافقين بتوثيق المناطق المستهدفة أو تصوير آثار القصف، مؤكدة أنها "لن تتردد في وقف الطلعات الجوية على الفور" في حال تم تسريب أي مادة مرئية تُظهر الواقع الميداني.

والسبت الماضي، بدأت عمليات جوية محدودة لإنزال مساعدات فوق غزة بمشاركة أردنية وإماراتية، وأعلنت دول أوروبية، منها إسبانيا وبريطانيا أنها ستنضم إلى هذه العمليات.

وأحدث العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 دمارا غير مسبوق، وفي وقت سابق من العام الجاري قدرت الأمم المتحدة، أن ما يصل إلى 70% من المباني في القطاع دُمرت أو تضررت.

وعن طريق القصف الجوي والمدفعي ونسف المباني بالمتفجرات، دمّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي معظم مناطق مدينة رفح (جنوب) وأحياء وبلدات عدة في خان يونس القريبة، ومناطق عدة شمالي القطاع على غرار بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا، إضافة إلى المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وقدرت الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى حجم أنقاض المباني المدمرة في غزة بأكثر من 40 مليون طن، مؤكدة أن رفعها وإعادة إعمار ما دمره القصف يحتاج سنوات عديدة.