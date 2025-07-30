مستوطنون يُجرفون أراضي زراعية في قرية شلال العوجا بأريحا

نفذ مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، عمليات تجريف واسعة في أراضي زراعية لأهالي قرية شلال العوجا شمال مدينة أريحا.

وذكرت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، أن عمليات التجريف طالت مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة، في محاولة واضحة لفرض أمر واقع جديد تمهيدًا للاستيلاء عليها وتوسيع المستوطنات غير الشرعية في المنطقة.

وأكدت أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويُعد جزءًا من سياسة ممنهجة لنهب الأرض وتهجير السكان الأصليين

وطالبت المنظمة بتدخل عاجل من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات المتواصلة.

كما هاجم مستوطنون، الليلة الماضية، مركبات المواطنين جنوب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو بأن عشرات المستوطنين تجمّعوا عند الشارع الرئيس قرب دوّار التجمع الاستيطاني "غوش عصيون"، المقام على أراضي المواطنين، ورشقوا مركبات المارة بالحجارة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بعدد منها، وبث حالة من الذعر بين الأهالي.

وأوضحت أن هذا الاعتداء يأتي في سياق سياسة الترهيب والتضييق المنهجة بحق المواطنين الفلسطينيين في محيط المستوطنات.

المصدر / وكالات