بلدية غزة: : أكثر من 75% من الآبار تعرَّضت لأضرار كبيرة جرَّاء القصف "الإسرائيلي" المُتواصل

أعلنت بلدية غزة، اليوم الأربعاء، أنَّ أكثر من 75 بالمئة من الآبار تعرضت لأضرار كبيرة، جرَّاء قصف الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعيَّة المُتواصلة على غزة.

وقالت البلدية في تصريحات صحفية، إنَّ "خط المياه الرئيسي شرق غزة معطل ولا نستطيع الوصول إليه لإصلاحه".

وأكدت، أنَّها لم تستلم الوقود اللازم لتشغيل المزيد من آبار المياه، مشيرًا إلى انتشار الأمراض المعوية والجلدية بين الأطفال جراء تلوث المياه.

وتعاني غزة منذ سنوات من أزمة متواصلة في الموارد المائية، لكن حرب الإبادة الجماعية فاقمت الوضع إلى مستويات غير مسبوقة، ودفعت سكان القطاع المحاصر والمدمر إلى حافة كارثة صحية وإنسانية، وباتت المياه النظيفة شحيحة إلى حدّ الانعدام.

وتُظهر أحدث تقارير الأمم المتحدة أن 90% من سكان قطاع غزة لا يمكنهم الوصول إلى مياه صالحة للشرب، وسط انهيار شبه كامل في منظومة المياه والصرف الصحي.

ويؤكد خبراء الأمم المتحدة أن القطاع بات أدنى مؤشر عالميا في الوصول إلى المياه الآمنة، بأقل من 10% من المستوى المطلوب.

ويحذر مسؤولو الصحة من انتشار الأوبئة، خاصة مع انعدام المياه النظيفة وتكدس النفايات وانهيار نظام الصرف الصحي، مما يزيد من خطر تفشي الكوليرا والأمراض المعوية بين الأطفال.

وفي ظل هذا المشهد الكارثي، يتعاظم النداء لتدخل دولي عاجل، يضمن إيصال المياه النقية والوقود والمواد اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية المائية، ويوقف التدهور الإنساني الذي يهدد حياة ملايين الفلسطينيين في القطاع الفلسطيني المنكوب.

المصدر / فلسطين أون لاين