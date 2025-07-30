في يومها الـ 663.. آخر تطوُّرات حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 663 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60,034 شهيدًا و145,870 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة في تقريرها إلى أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم، بلغت 8,867 شهيدًا و33,829 إصابة.

وقال المرصد الرئيسي للأمن الغذائي في العالم، إن السيناريو الأسوأ لحدوث مجاعة يتكشف حاليا في قطاع غزة، مشيرا إلى أن شح الغذاء في معظم مناطق غزة وصل إلى حد المجاعة.

وحذّر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC، التابع للأمم المتحدة، من أن عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات فوق القطاع "غير كافية" لوقف الانهيار الإنساني المستمر.

وشدّد التقرير الأممي على أن إدخال المساعدات برًّا يبقى الوسيلة "الأكثر فاعلية وأمانًا وسرعة"، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط الفوري لفتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات الغذائية والطبية دون تأخير.

وأكد المرصد الذي تساهم فيه وكالات أممية متخصصة ومنظمات غير حكومية وهيئات محلية، أن عمليات إلقاء المساعدات فوق القطاع "لن تكون كافية لوقف الكارثة الإنسانية"، مشددا على أن عمليات إدخال المساعدات برّا "أكثر فاعلية وأمانا وسرعة".

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

انفجرت طائرة مسيرة انتحارية فوق مأذنة مسجد أبو سليم من الجهة الشرقية في دير البلح وسط قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال فجر اليوم شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيدان برصاص قوات الاحتلال قرب نقطة توزيع المساعدات "نتساريم" وسط قطاع غزة، وأطلق جنود الاحتلال النار بشكل مكقف تجاه منتظري المساعدات في منطقة الشاكوش شمال غربي رفح جنوبي قطاع غزة.

وأعلن مستشفى القدس بغزة، أنه استقبل صباح اليوم الأربعاء، 8 إصابات من المدنيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات على مفترق النابلسي جنوب غربي مدينة غزة، جرّاء إطلاق قوات الاحتلال النار تجاههم.

ونسفت قوات الاحتلال فجر الأربعاء عددًا من منازل المواطنين شرقي جباليا شمالي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة السطر الغربي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.

كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها في شارع 5 شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وشنَّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارات على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال محيط أرض المفتي شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

المصدر / فلسطين أون لاين