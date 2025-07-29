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بيب غوارديولا يوجه رسالة مؤثرة للعالم بسبب فلسطين

29 يوليو 2025 . الساعة 21:13 بتوقيت القدس
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وكالات/ فلسطين أون لاين

وجّه المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، انتقادًا حادًا لصمت المجتمع الدولي تجاه المأساة الإنسانية المتصاعدة في فلسطين، مشبّهًا ما يجري هناك بما عاشته البشرية خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وفي حوار مطوّل مع مجلة GQ Hype الكتالونية، قال غوارديولا: "انظروا لما يحدث في فلسطين وأوكرانيا، هناك غياب تام للإنسانية. نحن لا نحرك ساكنًا أمام هذه المآسي التي تقع على بعد ثلاث أو أربع ساعات منّا فقط... ونواصل اللعب".

وأضاف المدرب المتوج بعدة ألقاب قارية: "في الماضي، لم تكن هناك وسائل حديثة لنقل الحقيقة كما هي. أما اليوم، فنحن نراها مباشرة على شاشات التلفاز، ومع ذلك لا نفعل شيئًا، وكأننا فقدنا قدرتنا على المبادرة أو الشعور".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعبر فيها غوارديولا عن تضامنه مع ضحايا النزاعات. ففي يونيو الماضي، أعرب عن حزنه الشديد لما وصفه بـ"العنف الصادم" في مناطق مثل فلسطين والسودان، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة "مؤلم للغاية".

وكان غوارديولا قد أعلن مؤخرًا عزمه التوقف عن التدريب بعد نهاية مشواره الحالي مع مانشستر سيتي، معتبرًا قراره "نهائيًا ولا رجعة فيه"، دون تحديد توقيت الاعتزال.

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#غوارديولا

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