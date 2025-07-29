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بالفيديو سرايا القدس تبث مشاهد عملية مزدوجة شرق غزة وتستولي على طائرة مسيّرة

29 يوليو 2025 . الساعة 18:40 بتوقيت القدس
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سرايا القدس تنفّذ عملية مزدوجة شرق غزة وتستولي على طائرة مسيّرة
غزة/ فلسطين أون لاين

بثّت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد مصوّرة لعملية نوعية استهدفت قوة وآلية إسرائيلية شرق حي التفاح بمدينة غزة، وأسفرت عن تفجير دبابة ميركافا والاستيلاء على طائرة استطلاع مسيّرة كانت تنفّذ مهامًا استخبارية.

وأظهرت اللقطات لحظة زرع عبوة "ثاقب" شديدة الانفجار في موقع تم اختياره بعناية، وتفجيرها عند مرور الدبابة، في عملية وصفتها السرايا بأنها "مدروسة من حيث التوقيت والمكان".

كما وثّقت الكاميرا استيلاء المقاتلين على طائرة مسيّرة إسرائيلية في نفس المنطقة، في إطار العملية المزدوجة.

وكانت السرايا قد أعلنت مؤخرًا تنفيذ عدة عمليات مماثلة، من بينها تفجير حقل ألغام في دير البلح، مؤكدة تكبيد قوات الاحتلال خسائر بشرية ومادية فادحة.

منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشير المعطيات الإسرائيلية الرسمية إلى مقتل 895 عسكريًا، بينما تقول فصائل المقاومة إن الأرقام الحقيقية تفوق ذلك بكثير.

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#غزة #سرايا القدس

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