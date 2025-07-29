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حماس: دعوات سموتريتش تكشف الوجه الاستعماريَّ لحكومة الاحتلال

29 يوليو 2025 . الساعة 17:27 بتوقيت القدس
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حماس: دعوات سموتريتش تكشف الوجه الاستعماريَّ لحكومة الاحتلال
متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى إعادة احتلال قطاع غزة واستئناف المشروع الاستيطاني فيه، تُشكّل "تهديدًا صريحًا بمواصلة جرائم الإبادة والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني".

وأضافت الحركة، في بيان صحفي اليوم، أن هذه التصريحات "تكشف بوضوح الطبيعة الاستعمارية الفاضحة لحكومة الاحتلال واستهتارها بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

واعتبرت أن هذه الدعوات تأتي بالتزامن مع خطوات تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية من خلال التوسع الاستيطاني، ومحاولات تمرير مشاريع قوانين في "الكنيست" لتكريس الضم، وتنفيذ مخططات حكومة نتنياهو في الضفة وغزة على حد سواء.

وأكدت "حماس" أن ما وصفته بـ"التصعيد الاحتلالي الخطير" سيواجه بكافة أشكال المقاومة المشروعة، دفاعًا عن الأرض والحقوق الوطنية والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وطالبت الحركة الدول العربية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على وقف سياسات الاحتلال التي تنذر بـ"تفجير الأوضاع في المنطقة".

كما دعت محكمة الجنايات الدولية إلى محاسبة قادة الاحتلال، وعلى رأسهم سموتريتش وبن غفير، بتهمة "التحريض العلني على القتل والتهجير القسري للفلسطينيين".

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#قطاع غزة #حماس #استيطان #احتلال استعمار

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