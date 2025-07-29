أهل غزة يتضورون جوعًا.. فما أثر الجوع في جسم الإنسان؟

متابعة/ فلسطين أون لاين

في ظل حصار إسرائيلي شبه كامل، يواجه أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة، بينهم نحو مليون طفل، مجاعة متفاقمة ويائسة. ووفقًا للأمم المتحدة، فإن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص في غزة يقضي أيامًا متتالية دون طعام.

تُسجّل المستشفيات القليلة التي ما زالت تعمل ارتفاعًا في أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية والمجاعة. وتُظهر الصور ومقاطع الفيديو الواردة من القطاع أطفالًا نحيفين بشدة، بطونهم منتفخة، وجلودهم مشدودة على عظامهم.

تحذيرات منظمات الإغاثة

منذ أشهر، تحذّر المنظمات الإنسانية من خطر مجاعة وشيكة، في ظل تشديد إسرائيل القيود على دخول إمدادات الأمم المتحدة. وأصدرت أكثر من 100 منظمة إنسانية بيانًا مشتركًا، الأربعاء، وصفت فيه الوضع بأنه "مجاعة جماعية".

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد توفي أكثر من 100 شخص بسبب الجوع منذ بداية الحرب، وتُسجّل وفيات جديدة يوميًا، حسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

كيف يدمّر الجوع أجساد الأطفال؟

مع تفشي الجوع، تبدأ الآثار المدمّرة بالظهور على أجساد الفلسطينيين، خاصة الأطفال، الذين يتضررون بسرعة بسبب قلة مخزون الطاقة وارتفاع احتياجاتهم للنمو.

في البداية، يعتمد الجسم على الكربوهيدرات لتحويلها إلى غلوكوز، والذي يُخزن في الكبد ويوزع على الأعضاء، خصوصًا الدماغ.

مع نفاد الغلوكوز، يبدأ الجسم في تفكيك الدهون للحصول على الطاقة.

عندما تنفد الدهون، يبدأ الجسم بتكسير البروتينات من العضلات، ما يؤدي إلى انهيار بنية الجسم وفشل أعضائه الحيوية.

الأعراض الخطيرة تشمل:

انكماش العضلات وفشل الأعضاء في أداء وظائفها. فقدان الشهية، التهابات المعدة، وانكماشها. ضعف الجهاز المناعي، وعدم قدرة الجسم على التئام الجروح أو مقاومة العدوى. انخفاض حرارة الجسم وظهور شحوب ونزيف في اللثة. تقلّص القلب، تباطؤ ضرباته، وانخفاض ضغط الدم، ما قد يؤدي إلى التوقف التام. فشل الجهاز التنفسي مع تباطؤ التنفس وضعف الرئتين. تراجع قدرات الدماغ، مثل التركيز، الانتباه، والتفاعل العاطفي.

مستقبل صحي مهدّد مدى الحياة

يحذّر الأطباء وخبراء التغذية من أن الأطفال الناجين من الجوع والقصف سيعانون من مشاكل صحية مزمنة طيلة حياتهم، بما في ذلك:

تأخر نمو الدماغ والجسد.

قصر القامة وضعف البنية الجسدية. ضعف البصر نتيجة نقص فيتامين A. فقدان الوزن المزمن بسبب نقص الزنك. انخفاض الطاقة والقدرة على التركيز بسبب نقص الحديد. ضعف المناعة، ما يعرّضهم لأمراض مثل الإسهال، الالتهاب الرئوي، والحمّى.

أعلنت إسرائيل، الجمعة، أنها ستسمح للدول الأجنبية بـإسقاط مساعدات جوًا إلى قطاع غزة، بحسب إذاعة جيش الاحتلال. لكن صحيفة واشنطن بوست تؤكد أن هذا الأسلوب غير كافٍ مطلقًا، لأن حمولة الطائرة الواحدة تقل عن شاحنة برية.

منذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا.

ومنذ ذلك الحين، بدأ سكان القطاع يعتمدون على المواد الغذائية المخزنة، والتي نفدت تدريجيًا، ما أدى إلى انتشار الجوع وسوء التغذية، خاصة مع نقص مشتقات الحليب، اللحوم، الدواجن، الخضروات، والأدوية، بالإضافة إلى مستلزمات النظافة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد أدى التجويع إلى استشهاد 133 فلسطينيًا، بينهم 87 طفلًا، بعد منع الاحتلال إدخال أكثر من 80 ألف شاحنة مساعدات ووقود منذ مارس.