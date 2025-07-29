مستوطن يقتل فلسطينيًا شارك بإنتاج فيلم فائز بجائزة أوسكار

وكالات/ فلسطين أون لاين

قُتل الفلسطيني عودة محمد الهذالين (31 عامًا) مساء الاثنين، برصاص مستوطن إسرائيلي قرب قرية أم الخير في مسافر يطا جنوبي الخليل، بحسب ما أفاد تلفزيون فلسطين الرسمي.

الشهيد الهذالين كان معلّمًا في مدرسة الصرايعة الثانوية في بادية يطا، ووالدًا لثلاثة أطفال، أكبرهم يبلغ من العمر ست سنوات. كما أنه أحد المساهمين في إنتاج فيلم "لا أرض أخرى"، الحائز على جائزة أوسكار، والذي يوثق التهجير القسري الذي يتعرض له الفلسطينيون في مسافر يطا.

المخرج والصحفي الإسرائيلي يوفال أبراهام نشر مقطع فيديو على حسابه في منصة إكس، يُظهر لحظة إطلاق مستوطن النار مباشرة على الهذالين.

مستوطن بالضفة يطلق النار بشكل مباشر على الناشط الفلسطيني عودة هذالين، ويصيبه في رئتيه، بمنطقة مسافر يطا، قضاء الخليل. pic.twitter.com/7CNOm34zqB — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) July 28, 2025

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن الجاني هو المستوطن ينون ليفي، الذي يخضع لعقوبات أميركية وكندية وبريطانية وأوروبية، على خلفية اعتداءاته ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

صحيفة هآرتس الإسرائيلية ذكرت أن جرافة تابعة لليفـي اقتحمت أرضًا خاصة في قرية أم الخير، وعندما حاول عدد من الفلسطينيين التصدي لها، أطلق المستوطن النار باتجاههم، ما أدى إلى استشهاد الهذالين.

من جانبها، نعت مديرية التربية والتعليم في يطا الشهيد، ووصفت الهذالين بأنه "قامة وطنية وتربوية نبيلة، عُرف بإخلاصه في أداء رسالته التعليمية، وتفانيه في تربية الأجيال، ووقوفه في صفوف المدافعين عن الحق والكرامة".

يُسلّط فيلم "لا أرض أخرى" الضوء على معاناة سكان منطقة مسافر يطا في ظل سياسات التهجير وهدم المنازل التي تنفذها السلطات الإسرائيلية. وقد نال الفيلم جائزة أوسكار تقديرًا لطرحه الإنساني وجرأته في كشف واقع الاحتلال.