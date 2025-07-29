الجبهة الداخلية تحذر من روابط مساعدات مزيفة تهدف لسرقة البيانات المواطنين

حذرت الجبهة الداخلية الفلسطينية من انتشار روابط إلكترونية مزيفة تُنشر تحت اسم "المساعدات المركزية"، مدعية تقديم دعم إنساني للمتضررين من الحرب والحصار. وجاء التحذير بعد اكتشاف أن هذه الروابط تستخدم شعارات منظمات دولية وهمية لجذب الضحايا، بينما نفت تلك المنظمات أي صلة بها.

وأكدت الجبهة أن هذه الحملات جزء من مخطط إلكتروني يستغل الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة، حيث يروج المحتالون لروابط تحت عناوين جذابة مثل "مساعدات مالية عاجلة" أو "كوبونات غذائية"، بهدف سرقة البيانات الشخصية أو اختراق الأجهزة عبر برامج تجسس خبيثة.

كيف تحمي نفسك؟

- تجنب النقر على أي روابط غير موثوقة أو مرسلة من مصادر مجهولة.

- لا تُدخل المعلومات الشخصية أو المصرفية في مواقع مشبوهة.

- احذف أي رسائل تحتوي على ملفات أو روابط غير معروفة، حتى لو ظهرت من أرقام مألوفة.

- أبلغ الجهات الأمنية فورًا عن أي محاولات احتيال أو روابط مشبوهة.

وشددت الجبهة على أن هذه الهجمات الإلكترونية تهدف إلى تجميع البيانات واستغلالها في عمليات اختراق أوسع، داعية السكان إلى اليقظة وعدم الانجرار وراء العروض الوهمية.

المصدر / فلسطين أون لاين