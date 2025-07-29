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"لا يزال عددٌ منهم تحت الرُّكام وفي الطُّرقات"

الصِّحَّة بغزَّة: حصيلةُ ضحايا العدوان "الإسرائيلي" تتجاوز الـ 60 ألف شهيد

29 يوليو 2025 . الساعة 13:10 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: حصيلةُ ضحايا العدوان "الإسرائيلي" تتجاوز الـ 60 ألف شهيد

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 113 شهيدًا (منهم 1 شهيد انتشال) و637 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفيما يتعلق بإحصائية ضمن شهداء لقمة العيش، فقد بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 22 شهيدًا وأكثر من 199 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,179 شهيدًا وأكثر من 7,957 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60,034 شهيدًا و145,870 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة في تقريرها إلى أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم، بلغت 8,867 شهيدًا و33,829 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.


 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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