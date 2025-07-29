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المكتب الحكومي: الاحتلال يُواصل منع دخول الصحافة العالمية إلى غزة خوفًا من انكشاف جرائمه في الإبادة والتَّجويع

29 يوليو 2025 . الساعة 12:11 بتوقيت القدس
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المكتب الحكومي: الاحتلال يُواصل منع دخول الصحافة العالمية إلى غزة خوفًا من انكشاف جرائمه في الإبادة والتَّجويع

قال المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء، إنََّ سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تواصل الترويج لمزاعم كاذبة تنفي وجود مجاعة في قطاع غزة، بينما تمنع في الوقت ذاته دخول الصحافة العالمية إلى القطاع، خشية من انكشاف الحقيقة الدامغة أمام عدسات الكاميرا.

وتساءل المكتب الحكومي في بيان صحفي، " إذا كانت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" واثقة من روايتها، فلتفتح المعابر فوراً ولتدع الصَّحفيين الدوليين يشهدون الواقع الإنساني بأنفسهم، ولماذا يخشى الاحتلال ذلك؟"

وأكد المكتب الحكومي، أنَّ منع الاحتلال التغطية الإعلامية جريمة مكتملة الأركان تهدف إلى طمس معالم الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وأدان بشدة استمرار الاحتلال في حظر دخول الصحفيين الأجانب، مُطالبًا المجتمع الدولي بموقف حازم لكشف الحقائق وكسر الحصار الإعلامي المفروض على غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #منع دخول الصحافة العالمية إلى غزة

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