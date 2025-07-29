عزل ضابط احتياط بعد عصيانه أوامر حول تنفيذ مهمة بغزَّة وصحيفةٌ عبريَّة تكشف: هذا هو السَّبب الحقيقي

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن جيش الاحتلال عزل ضابط احتياط من منصبه لرفضه تنفيذ مهمة من دون مركبات مدرعة على محور موراغ جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أنَّ الضابط رفض تنفيذ مهمة في محور مراج دون حماية مدرعة، خوفًا من كمائن وعبوات المقاومة الفلسطينية.

ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، كثّفت المقاومة الفلسطينية من عملياتها النوعية، عبر تنفيذ سلسلة من الكمائن المحكمة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، مستخدمة تكتيكات تعتمد على المفاجأة والتفجير المتسلسل وكمائن إطلاق النار داخل مناطق مدمّرة وصعبة الرصد.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف محاور التوغل على امتداد قطاع غزة، ولا سيما في خان يونس ورفح جنوبا، مخلفة العديد من القتلى والجرحى.

وفي تقرير سابق، أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أنَّ جيش الاحتلال يخفي خسائره خلال حرب غزة.

وقالت الصحيفة العبرية في تقرير لها، إنَّ 18 ألفًا و500 جندي من الجيش وما يسمَّى بـ"قوات الأمن الإسرائيلية" أصيبوا منذ بدء العدوان على قطاع غزة رغم إعلان الجيش رسمياً عن إصابة 6145 جندياً فقط.

واعترف جيش الاحتلال بمقتل 18 جندياً منذ بداية شهر يوليو الحالي ليرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى 898 جندياً.

وأوضحت، أنَّ أكثر من 10 آلاف جندي يعانون من اضطرابات نفسية ومرض اضطراب ما بعد الصدمة، في حين أنّ الجيش اعترف بإصابة 1600 جندي باضطراب ما بعد الصدمة في 2024، مقارنة بأعداد أقل بكثير في الحروب السابقة.

ويتكتم الاحتلال على خسائره البشرية والمادية عبر فرض رقابة عسكرية مشددة على الإعلام، ويواجه اتهامات داخلية بإخفاء أعداد أكبر.









المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين