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"حماس": ليكن الـ3 من أغسطس يوماً عالمياً لنصرة القضية الفلسطينية وفاءً لدعوة شهيد الأمَّة إسماعيل هنية

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"حماس": ليكن الـ3 من أغسطس يوماً عالمياً لنصرة القضية الفلسطينية وفاءً لدعوة شهيد الأمَّة إسماعيل هنية

29 يوليو 2025 . الساعة 10:47 بتوقيت القدس
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"حماس": ليكن الـ3 من أغسطس يوماً عالمياً لنصرة القضية الفلسطينية وفاءً لدعوة شهيد الأمَّة إسماعيل هنية

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى تصعيد الحراك الجماهيري العالمي أيّام الجمعة والسبت والأحد (1 و2 و3 آب/أغسطس)، وكل الأيام القادمة، ضدّ استمرار العدوان والإبادة والتجويع الصهيوني في قطاع غزَّة.

وقالت "حماس" في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، "ليكن يوم الأحد 3 آب/أغسطس يوماً عالمياً لنصرة غزَّة والقدس والأقصى والأسرى في فلسطين، وفاءً واستجابةً لدعوة شهيد فلسطين والأمَّة القائد إسماعيل هنية".

كما دعت جماهير أمتنا العربية والإسلامية، والأحرار في العالم، إلى مواصلة الحراك الجماهيري العالمي أيّام الجمعة والسبت والأحد (1 و2 و3 آب/أغسطس)، وكل الأيام القادمة، في كلّ المدن والساحات والعواصم حول العالم؛ عبر المسيرات الحاشدة، والمظاهرات الغاضبة، ضدّ استمرار العدوان الصهيوني، والإبادة الجماعية، والتجويع المُمنهج بحقّ أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في قطاع غزَّة.

وشددت على ضرورة تصعيد كل أشكال التظاهر والاعتصامات أمام السفارات الصهيونية والأمريكية، وسفارات الدول الداعمة للاحتلال، في كل أنحاء العالم، حتى يتوقف العدوان والتجويع الصهيوني ضد الأطفال والنساء والمرضى والمدنيين الأبرياء.

وأشارت "حماس" إلى أنَّه لمن الوفاء لغزة العزة، ولدماء وتضحيات القادة الشهداء الكبار، في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد المجاهد إسماعيل هنية (أبو العبد)، أن نحيي دعوته، ونستذكر نداءه لأمّتنا والأحرار في العالم، إلى أن يكون يوم الأحد 3 آب/أغسطس يوماً وطنياً وعربياً وإسلامياً وعالمياً لنصرة غزَّة والقدس والأقصى والأسرى في فلسطين، وحراكاً متواصلاً، وممارسة كلّ أشكال الضغط السياسي والدبلوماسي والشعبي، حتى تتوقف حرب الإبادة والتجويع ضد أهلنا في قطاع غزَّة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#إسماعيل هنية #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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