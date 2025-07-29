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نتنياهو يماطل في مفاوضات غزة رغم تفاؤل الوسطاء وتضييق فجوة الاتفاق

29 يوليو 2025 . الساعة 10:39 بتوقيت القدس
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نتنياهو يماطل في مفاوضات غزة رغم تفاؤل الوسطاء وتضييق فجوة الاتفاق
ترجمة عبد الله الزطمة

وسط تفاؤل حذر يسود الأوساط الإسرائيلية والدول الوسيطة بقرب التوصل إلى اتفاق بشأن مخطط "ويتكوف"، يكشف مصدر رفيع في المفاوضات أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يُصر على اتفاق جزئي فقط، رافضًا إنهاء الحرب في غزة.

وحسب ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" اليوم الثلاثاء، فإن التسريبات تشير إلى أن تعنّت نتنياهو الذي لا يرتبط فقط باعتبارات أمنية، بل أيضًا بحسابات سياسية داخلية، حيث يسعى للإبقاء على الحرب كأداة للهروب من الضغوط المحلية، في وقت تعيش فيه عائلات الأسرى وضعًا مأساويًا ومفتوحًا على المجهول.

ووفقا مسؤولين إسرائيليين يقولون إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتصرف كما لو أنه لا ينوي، مرة أخرى، السماح لوقف إطلاق النار المؤقت بأن يصبح دائما وإنهاء الحرب في قطاع غزة، ويفعل كل شيء للعودة إلى القتال مرة أخرى.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #وقف إطلاق النار في غزة #طوفان الأقصى

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