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الاحتلال يهدم منشآت سكنية في بلدة سلوان بالقدس المُحتلَّة

29 يوليو 2025 . الساعة 10:18 بتوقيت القدس
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الاحتلال يهدم منشآت سكنية في بلدة سلوان بالقدس المُحتلَّة

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، منشآت سكنية في حيي عين اللوزة والبستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت محافظة القدس، بأن طواقم بلدية الاحتلال في القدس هدمت منشأة سكنية ومغسلة مركبات تعودان للمقدسي هاني السلايمة في حي عين اللوزة.

كما اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال حي البستان المجاور، وهدمت سورا يحيط بموقع منزل المواطن المقدسي تامر عودة، بعد أسابيع على هدم منزله.

وتزامنت عمليتا الهدم مع إغلاقات فرضتها قوات من شرطة الاحتلال على الطريق المؤدي إلى حي عين اللوزة، والبستان.

ويأتي ذلك ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس وضواحيها.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #هدم منشآت سكنية في القدس #طوفان الأقصى

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