طالت أسرى محررين من "طوفان الأحرار".. حملة اعتقالات واسعة في الضّفة الغربيَّة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملات الاقتحام والاعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقلت ما لا يقل عن 23 مواطنًا، بينهم عدد من الأسرى المحررين في صفقة طوفان الأحرار، وأشقاء من نفس العائلة، بالإضافة إلى تسجيل انتهاكات متعددة شملت الاعتداء والعبث بالمنازل.

في محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عارورة شمال غرب المدينة واعتقلت ثلاثة شبان بينهم الأسير المحرر إبراهيم صالح. كما اعتقلت الشاب نادي رجاء النجار من بلدة بيتونيا.

في قلقيلية، شهدت المدينة حملة اعتقالات استهدفت أربعة من المحررين، هم: سائد الفايد، سامح شوبكي، سعيد ذياب، وأحمد خدرج. كما داهم الاحتلال حي القرعان واستجوب الأسير المحرر علي حسان قبل الإفراج عنه لاحقًا.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن سبعة شبان خلال اقتحامها مخيم الفوّار جنوب المحافظة، بينهم تامر أبو طعيمة وأنس الحسني. وتمت مداهمة منازل وتخريب محتوياتها وسط حالة من الترهيب للعائلات.

أما في طولكرم، فقد طالت الاعتقالات أربعة شبان، أبرزهم الشقيقان براء وهمّام قرعاوي من مخيم نور شمس، وإسماعيل قوزح، وحازم القيسي.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عماد الحبش بعد اقتحام منزله في منطقة رأس العين، فيما سجلت حالات مداهمة أخرى دون اعتقالات معلنة.

وشهدت بيت لحم اعتقال شابين من بلدة بيت فجار، في حين اعتُقل علي صوافطة ومحمد صوافطة في محافظة طوباس.

كما أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر إياد بزيع من مخيم قلنديا بعد استدعائه لمقابلة في سجن عوفر، بعد أن كانت قد داهمت منزله قبل أيام وهددت عائلته.

المصدر / فلسطين أون لاين